НОВИНИУпродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою
Фото: unian.ua
"З мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції біля хутора Вільного. По опорних пунктах біля Шумів та Новгородського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків – з гранатометів", - інформує прес-центр штабу ООС.
У ході бойових дій двоє військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.
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