За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"З мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції біля хутора Вільного. По опорних пунктах біля Шумів та Новгородського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків – з гранатометів", - інформує прес-центр штабу ООС.

У ході бойових дій двоє військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.