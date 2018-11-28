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За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
За день на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ Фото: unian.ua

"З мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції біля хутора Вільного. По опорних пунктах біля Шумів та Новгородського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків – з гранатометів", - інформує прес-центр штабу ООС.

У ході бойових дій двоє військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.

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28 11 2018 18:58
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