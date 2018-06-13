За день на Донбасі поранено двох українських бійців

Упродовж поточної доби, 13 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Противник 14 разів порушував режим припинення вогню, з них 9 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. На Луганщині найактивніші бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, де окупанти застосовували 122-мм артилерію та 82-мм міномети. Також поблизу Новозванівки ворог використав 82-мм міномети, інформує прес-центр штабу ООС.

Активні дії противника були відмічені на Маріупольському напрямку. Захисників населених пунктів Водяне та Талаківка противник намагався атакувати під прикриттям 122-мм артилерії, а також 120 та 82-мм мінометів. Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінними.

Снайперський вогонь окупанти вели в районі населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині. Завдяки вмілим контрснайперським заходам, українські військовослужбовці швидко змусили противника припинити вогонь.

У ході бойових дій поточної доби двоє українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціях Об’єднаних сил, з них 9 разів терористи застосовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм.