За день на Донбасі поранено одного бійця ЗСУ Окупанти один раз порушили режим припинення вогню

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.

Фото: ООС

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ушкодження", - інформує прес-центр штабу ООС. Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що минулої доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

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