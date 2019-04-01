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За день на Донбасі поранено одного бійця ЗСУ

Окупанти один раз порушили режим припинення вогню
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.
За день на Донбасі поранено одного бійця ЗСУ Фото: ООС

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ушкодження", - інформує прес-центр штабу ООС.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

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04 01 2019 18:40
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