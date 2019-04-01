НОВИНИПротягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За день на Донбасі поранено одного бійця ЗСУ
Окупанти один раз порушили режим припинення вогню
Фото: ООС
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ушкодження", - інформує прес-центр штабу ООС.
Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню.
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