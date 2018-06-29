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За день один український військовий отримав поранення в зоні бойових дій на Донбасі

Як стверджують у штабі ООС, порушення режиму припинення вогню задокументовані і матеріали передані до міжнародних організацій
З сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували 12 випадків порушення режиму тиші бойовиками на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.
За день один український військовий отримав поранення в зоні бойових дій на Донбасі Фото: ukrinform.ua

"Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, 5 разів із забороненої Мінськими домовленостями зброї", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське позиції ООС обстрілювалися із гранатометів, а біля Новотошківського стріляв танк.

"Це грубе порушення режиму припинення вогню задокументовано і матеріали передані до міжнародних організацій. Втрат серед особового складу на цьому напрямку немає", – зазначають у штабі.

Упродовж дня на Горлівському напрямку бої точилися навколо населеного пункту Луганське.

"Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Для примушення окупантів до припинення вогню наші захисники відкривали вогонь наявними вогневими засобами. Проте, внаслідок активних бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення", – повідомляють у штабі ООС.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування стріляли по українських військових біля Мар'їнки та Пісків зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

На Маріупольському напрямку бої точилися у районі населених пунктів Лебединське, Широкине та Водяне, де бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю, а позиції ООС біля Бердянського бойовики російських окупаційних військ обстрілювали 120-мм мінометними мінами. Серед українських військовослужбовців на цьому напрямку втрат немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 28 червня, незаконні збройні формування 28 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ, 9 з яких – із важкого озброєння. Четверо українських військових загинули, двоє отримали поранення.

27 червня Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.

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29 06 2018 18:51
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