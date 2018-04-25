За день п'ятеро українських військових постраждали від обстрілів бойовиків, – штаб АТО

Штаб АТО зафіксував 33 обстріли з боку бойовиків від початку доби 25 квітня. Внаслідок обстрілів четверо українських військових поранені, один – отримав бойове травмування.

"Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 33 обстріли позицій українських захисників та вчергове грубо порушили Мінські домовленості. Внаслідок ворожого вогню четверо українських захисників зазнали поранення. Ще один наш військовослужбовець – отримав бойове травмування. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та озброєння танку бойовики обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Новолуганського. Також 120 та 82-мм міномети окупанти застосували в районі Троїцького. Крім цього, зі 120-мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів незаконні збройні формування вели вогонь по захисниках Новозванівки, з мінометів калібру 120 мм – оборонцях Луганського, а міномети калібру 82 мм, гранатомети та озброєння БМП – задіяли неподалік Новоселівки.

На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів та гранатометів обстріляні оборонці Верхньоторецького, Шахти "Бутівка" та Водяного. Також з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", з озброєння БМП – під Талаківкою і Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, Гнутового, Славного та Красногорівки, а зі стрілецької зброї – по оборонцях Широкиного. Крім цього, в районі Талаківки бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, а під Гнутовим вівся снайперський вогонь.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 69 разів обстріляли позиції ЗСУ – 11 поранених.

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