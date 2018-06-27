За день троє українських військових загинули в зоні бойових дій на Донбасі

Поблизу прифронтової Богданівки Донецької області внаслідок обстрілів з боку бойовиків у середу, 27 червня, загинули троє українських військових. Унаслідок боїв поблизу Водяного один військовий дістав поранення.

"Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. 4 рази із забороненої Мінськими домовленостями зброї. У результаті активних бойових дій у районі населеного пункту Водяне ще один захисник України отримав поранення. Втрати ворога уточнюються. Об'єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати", – повідомляє штаб ООС станом на 18:00.

На Маріупольському напрямку бої точилися в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове та Талаківка, де бойовики використовували гранатомети та стрілецьку зброю. Позиції ООС біля Богданівки незаконні збройні формування обстрілювали 122-мм артилерійськими снарядами.

"Внаслідок ворожого обстрілу три українських військовослужбовці отримали порання несумісні із життям", – інформують у штабі.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське позиції ООС обстрілювалися із 82-мм міномету. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Мар'їнки зі стрілецької зброї. У 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" висловили співчуття рідним та близьким загиблих у бою побратимів. Полеглих бійців обіцяють представити до державних нагород. Нагадаємо, упродовж минулої доби, 26 червня, в зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.

Сьогодні Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.