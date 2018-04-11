За день у боях на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє поранені

В ООС заявляють про готовність "до більш активних заходів"

За день 4 листопада Об'єднані сили зафіксували 14 випадків порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Один український військовий загинув, ще двоє – отримали поранення.

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.

За інформацією ООС, бойовики вісім разів застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, вели прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Поблизу Хутора Вільний окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру для вогневого впливу по позиціях Об'єднаних сил російські окупанти застосували ще біля п'ятьох населених пунктів. Підрозділи, що обороняються, стійко утримують займані позиції. В ході виконання завдань, застосовують усі наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів. Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє – отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – звітують в ООС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Троє українських військових отримали поранення.

Під Сєвєродонецьком у покинутому дитячому таборі правоохоронці знайшли дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами.