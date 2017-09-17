За день у Києві спіймали двох псевдомінерів

Один з чоловіків повідомив про замінування "Палацу спорту"

У Києві за день спіймали двох чоловіків, які зателефонували в поліцію із заявою про мінування.

Про це повідомила ввечері 17 вересня прес-служба ГУ Нацполіції в Києві.

Спочатку до чергової частини надійшло анонімне повідомлення про вибухівку в житловому будинку на вулиці Ентузіастів (Русанівка). Небезпечних предметів поліцейські не знайшли, однак встановили і затримали "мінера" – місцевого мешканця, 1977 року народження. З'ясувалося, що чоловік має проблеми із психічним здоров'ям і при обстеженні будівлі спостерігав за роботою служб.

Після цього правоохоронці отримали інформацію про замінування "Палацу спорту" в центрі Києва. Співробітники поліції оглянули прилеглу до будівлі територію, вибухівки не виявили. За підозрою в скоєнні правопорушення неподалік затримали жителя Чернігівської області, 1993 року народження, який на момент дзвінка в поліцію був у стані алкогольного сп'яніння.

Обох чоловіків доправили до відділення поліції, їм загрожує кримінальна відповідальність.

Кримінальний кодекс України містить окрему статтю 259 про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху, вона передбачає до шести років для "жартівників".

Нагадаємо, правоохоронці евакуювали 850 пасажирів і співробітників аеропорту Одеси через повідомлення про мінування.