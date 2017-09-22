За день в АТО поранено одного українського бійця, - штаб
На Приморському напрямку близько 13 години російські окупанти били із мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах біля Красногорівки. Також двічі під вогонь з гранатометів різних видів потрапили укріплення сил АТО поблизу Талаківки, інформує прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку противник декілька разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював Авдіївську промзону та підступи до Зайцевого. А близько 9 ранку, внаслідок ворожого вогню зі стрілецької зброї, біля Невельського отримав поранення один український захисник. Зараз він перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний.
На Луганському напрямку зафіксований один обстріл. Вночі бойовики випустили дві міни калібру 82 міліметри та били з гранатомету поблизу Кримського.
Незважаючи на збройні провокації ворога, сили АТО продовжують опікуватись цивільним населенням Донбасу, яке теж потерпає від злочинів російських загарбників. Так, у Світлодарську та Луганському офіцери Цивільно-військового співробітництва передали місцевим учням шкільні ранці та найбільш необхідне для навчання канцелярське приладдя. А в Авдіївці, Кам’янці, Жованці, Верхньоторецькому малозабезпечені сім’ї отримують від військових питну воду, продукти першої необхідності та засоби гігієни.
Нагадаємо, що за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.
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