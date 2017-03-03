За добу бойовики 116 разів обстріляли позиції сил АТО, використовуючи артилерію, "Гради" і танки

За добу бойовики 116 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті один військовий загинув, ще 15 отримали поранення, 7 травмовано.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" бойовики вели вогонь у напрямку українських позицій в районі Водяного. З танка терористи били в районі Гнутово, а з мінометів – за Красногорівці, Новотроицкому, Водяному і знову ж таки, за Гнутово.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

З гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Широкіно, Старогнатовку, Лебединське, Мар'їнку, Талаковку. За Широкіно, Лебединскому і Мар'їнці "працював" снайпер. За Новогригорьевке і Гнутово била БМП.

На Луганському напрямку під обстріл з 152 мм артилерії потрапили Новозвановка і Лисичанськ. З мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Новоалександровку, Новотошковское, Новозвановку, Катеринівку, Кримське і Малинове.

На Донецькому напрямку з танків, 120 і 82 мм мінометів сепаратисти били по Авдіївці, Новолуганскому, Зайцево, Пісках і шахті Погоди. Вони обстріляли з гранатометів Дослідне, Піски і Кам'янку. З БМП сепаратисти стріляли по Луганському, а зі стрілецької зброї - за Майорску і Невельскому. По Кам'янці, Новотроицкому і Новгородського вів вогонь снайпер. Із зенітних установок бойовики вели вогонь по Троїцькому та Авдіївці.

Нагадаємо, що за минулу добу, 1 березня, у війні на Донбасі поліг один український військовослужбовець, а 9 наших воїнів були поранені.