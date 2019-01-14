За добу бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, поранені двоє українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі 13 січня та з початку доби 14 січня двоє українських військових дістали поранення.

Бойовики обстріляли райони біля населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски, Опитне, Гнутове та Березове. Вогонь відкривався з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

З початку доби 14 січня бойовики обстріляли райони населеного пункту Новгородське та Новотошківське.



Карта: Hromadske

З початку поточної доби в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новомихайлівка. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на окупованій російськими найманцями території Донеччини дрони СММ ОБСЄ зафіксували гаубиці, танки і протитанкову гармату, а поблизу Луганська - 22 системи реактивного залпового вогню "Град".

Також, з початку агресії РФ на Донбасі в результаті підриву на мінах і вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 людини: загинули 269 цивільних осіб, ще 564 отримали поранення.