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За добу бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових, - штаб

Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення
Російсько-окупаційні війська на Донбасі не припиняють збройні провокації проти сил українських військових в зоні АТО.
За добу бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових, - штаб Фото: smnews.com.ua

За минулу добу зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних Сил України, інформує прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, з переносних реактивних систем "Град" "П", мінометів калібру 82-мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкиного. Захисників Красногорівки накривав вогнем мінометів калібру 82-мм. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах наших військ поблизу Водяного. По морських піхотинцях в районі Гнутового гатив з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а з кулеметів великих калібрів та гранатометів вів вогонь по наших воїнах поблизу Павлополя та Новоселівки Другої.

На Донецькому напрямку, зі 120-міліметрових мінометів противник обстрілював опорні пункти поблизу шахти "Бутівка". З мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї накривав вогнем захисників Зайцевого. По захисниках Авдіївки вів вогонь з 82-міліметрових мінометів та кулеметів великих калібрів, а по оборонцях Новгородського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по наших воїнах під Кам'янкою. Опорні пункти поблизу Троїцького обстрілював з озброєння БМП, а позиції в районі населеного пункту Піски з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та протитанкових гранатометів російсько-терористичні підрозділи били по захисниках Новоолександрівки. З гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцях Валуйського та Новозванівки, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Нагадаємо, що українські бійці в зоні проведення антитерористичної операції збили ворожий безпілотник.

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