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За добу бойовики 39 разів обстрілювали позиції ЗСУ, п'ять військових постраждали

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів незаконні збройні формування обстріляли Новоолександрівку, та Попасну
Проросійські бойовики у четвер здійснили 39 обстрілів позицій Збройних сил України. Троє українських військових отримали поранення, двоє – травми.
За добу бойовики 39 разів обстрілювали позиції ЗСУ, п Фото: 112.ua

"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстріляли Новотроїцьке, Водяне, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів незаконні збройні формування обстріляли Новоолександрівку, та Попасну, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку та Станицю Луганську.

"На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери", - повідомили у прес-центрі АТО.

Зазначимо, у прифронтовій Авдіївці  тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо,за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 69 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає.
 
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09 03 2017 19:58
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