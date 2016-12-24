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За добу бойовики 50 разів обстріляли українські позиції

Бойовики били з "Градів" і важкої артилерії
За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.
За добу бойовики 50 разів обстріляли українські позиції Фото: hromadske.ua

На Маріупольскому напрямку вогонь вівся по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Бойовики використовували 122-мм артилерію та 120 і 82-мм гранатомети, - повідомляє прес-центр штабу АТО у мережі Facebook.

Зазначається, що відкриття вогню у відповідь з українських позицій поблизу Водяного, бойовики відступили.

На Донецькому напрямку обстрілювали позиції в районі Красного Пахаря та Північного, також зафіксовано вогонь в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Обстріляна Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке та Миронівка.

В обстрілах на Донецькому напрямку застосовувалась 152 і 122-мм артилерія, міномети, БМП, гранатомети різних систем.

«Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати», — зазначає штаб АТО.

На Луганському напрямку обстріляно Сизе, Троїцьке та Новозванівка. Також вели вогонь по Троїцькому, Новоалександрівці, Жовтому, Лобачевому та Станиці Луганській. Бойовики використовували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «ГРАД», 152-мм артилерію, 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Раніше Президент України Петро Порошенко висловлював сподівання, що режим припинення вогню на Донбасі, який має бути запроваджений о 00:00 24 грудня, виконуватиметься на постійній основі.

При цьому президент підтвердив готовність України виконувати Мінські домовленості.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 грудня, бойовики здійснили 30 обстрілів по позиціях українських військових в зоні проведення АТО.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

За три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.

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24 12 2016 10:20
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