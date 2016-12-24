За добу бойовики 50 разів обстріляли українські позиції

Бойовики били з "Градів" і важкої артилерії

За добу до початку режиму тиші, який має вступити в силу 24 грудня, бойовики 50 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Маріупольскому, Донецькому та Луганському напрямках.

На Маріупольскому напрямку вогонь вівся по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Бойовики використовували 122-мм артилерію та 120 і 82-мм гранатомети, - повідомляє прес-центр штабу АТО у мережі Facebook.

Зазначається, що відкриття вогню у відповідь з українських позицій поблизу Водяного, бойовики відступили.

На Донецькому напрямку обстрілювали позиції в районі Красного Пахаря та Північного, також зафіксовано вогонь в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Обстріляна Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке та Миронівка.

В обстрілах на Донецькому напрямку застосовувалась 152 і 122-мм артилерія, міномети, БМП, гранатомети різних систем.

«Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати», — зазначає штаб АТО.

На Луганському напрямку обстріляно Сизе, Троїцьке та Новозванівка. Також вели вогонь по Троїцькому, Новоалександрівці, Жовтому, Лобачевому та Станиці Луганській. Бойовики використовували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «ГРАД», 152-мм артилерію, 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Раніше Президент України Петро Порошенко висловлював сподівання, що режим припинення вогню на Донбасі, який має бути запроваджений о 00:00 24 грудня, виконуватиметься на постійній основі.

При цьому президент підтвердив готовність України виконувати Мінські домовленості.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 грудня, бойовики здійснили 30 обстрілів по позиціях українських військових в зоні проведення АТО.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

За три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.