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За добу бойовики 63 рази відкривали вогонь, двох українських військовиків поранено, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил була складною
Упродовж минулої доби бойові дії не припинялися вздовж всієї лінії зіткнення, російсько-окупаційні війська 63 рази порушували режим припинення вогню.
За добу бойовики 63 рази відкривали вогонь, двох українських військовиків поранено, - штаб ООС Фото: Андрій Попіль

У неділю, 13 травня, ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил залишалася складною, -  повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Активна оборона підрозділів об'єднаних сил на луганському напрямку тривала в районах населених пунктів Кримське, Новотошковское, Троїцьке.

На донецькому напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Світлодарськ, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Не припиняються бойові дії в районі Авдіївської промзони і населеного пункту Піски, а також на маріупольському напрямку в районах н. п. Талаківка, Водяне та Широкіно.

Як повідомляв iPress.ua з посиланням на штаб ООС, російсько-терористичні війська на Донбасі застосовують новітні зразки озброєння.

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14 05 2018 08:18
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