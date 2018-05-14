За добу бойовики 63 рази відкривали вогонь, двох українських військовиків поранено, - штаб ООС
У неділю, 13 травня, ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил залишалася складною, - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Активна оборона підрозділів об'єднаних сил на луганському напрямку тривала в районах населених пунктів Кримське, Новотошковское, Троїцьке.
На донецькому напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Світлодарськ, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.
Не припиняються бойові дії в районі Авдіївської промзони і населеного пункту Піски, а також на маріупольському напрямку в районах н. п. Талаківка, Водяне та Широкіно.
Як повідомляв iPress.ua з посиланням на штаб ООС, російсько-терористичні війська на Донбасі застосовують новітні зразки озброєння.
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