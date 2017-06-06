За добу бойовики 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, - штаб

Обстановка у районі проведення АТО знову ускладнилась. На окремих ділянках лінії зіткнення російсько-терористичні бандформування відчутно підвищили інтенсивність та щільність вогню.

Усе частіше бойовики під час обстрілів застосовували важке артилерійське озброєння, зокрема один раз і реактивні системи залпового вогню. Минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій частині фронту зафіксовано найбільше ворожих обстрілів - 39. Вперше за декілька останніх днів бойовики застосували реактивні системи залпового вогню. Сталось це в районі Богданівки. Там противник одночасно бив по наших позиціях і зі 120-мм мінометів. На тому ж напрямку з мінометів калібру 120 мм бандформування вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу з Чермалика та Красногорівки. Окрім того, біля Чермалика найманці використовували ствольну артилерію калібру 122 мм. Неспокійно вчора було й неподалік Водяного, Широкиного, Павлополя, Новотроїцького, Гнутового, Талаківки й Мар'їнки, де противник неодноразово здійснював обстріли опорних пунктів ЗС України зі стрілецької зброї, гранатометів та й мінометів калібру 82 мм.

На тому ж напрямку вчора було зафіксовано три обстріли противником житлових кварталів населених пунктів. Зранку 2 ворожі міни влучили біля будинків у Красногорівці. Пізніше декілька артилерійських снарядів противника розірвались в житловому секторі Павлополя. А близько 21.00 години загарбники зі станкового протитанкового гранатомету поцілили по мирній вулиці Мар'їнки. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не постраждав.

Донецький напрямок. Тут незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Найгарячіше залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики систематично вели по укріпленнях сил АТО щільний вогонь з мінометів калібру 120 й 82 мм, танкових гармат та менш потужного піхотного озброєння. Окрім того, із заборонених мінометів та озброєння танку окупанти били по наших опорних пунктах поблизу Пісків. Неспокійно було також в районі Зайцевого, Новгородського, Верхньоторецького, Опитного та Невельського. До слова, під час ворожого обстрілу наших укріплень неподалік Верхньоторецького одна з мін калібру 82 мм розірвалась ближче до житлового сектору, внаслідок чого поранень зазнав місцевий мешканець.

Луганський напрямок. Активізувався минулої доби противник і на цій ділянці лінії зіткнення. Вчора проросійські бандформування з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по бійцях ЗС України, котрі тримають оборону в районі Кримського, Кряківки та Новотошківського. Також наші укріплення біля Кримського потрапили під ворожий обстріл зі 122-мм артилерії. Окрім того, бойовики час від часу застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Станиці Луганської, станції Донець, Новоолександрівки та Попасної. Неподалік Новолександрівки також зафіксовано використання бойовиками мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок бойових дій минулої доби четверо українських захисників зазнали поранень.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли позиції українських військових та прикордонників під Павлополем Донецької області.