За добу бойовики здійснили 21 обстріл, один військовий ЗСУ загинув
Бойові дії найбільш активно тривали на Кримському, Світлодарському, Авдіївському та Маріупольському напрямках.
"У районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Луганське, Зайцеве російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122-мм артилерію, міномети.
У районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Шахта Бутівка, Широкіного тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Підрозділи об’єднаних сил надавали адекватну відповідь", - йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил станом на 7:00 9 травня.
"Окупанти 8 травня вкотре застосували по мирних мешканцях населених пунктів Зайцеве та Лоскутівка гармати 152 та міномети 120 калібрів. Снаряди влучили у житлові будинки та господарські будівлі", - наголосили в ООС.
За даними розвідки, одного окупанта знищено та 5 поранено.
У ніч 9 травня активні оборонні дії тривали, один український військовослужбовець загинув.
Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики здійснили 58 обстрілів, двоє українських військових зазнали поранень.
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