За добу бойовики здійснили 42 обстріли, ЗСУ вогонь не відкривали

На Приморському напрямку найгарячіше було в районі Водяного

Проросійські бойовики від початку доби вже здійснили 42 обстріли позицій Збройних Сил України.

"На Приморському напрямку найгарячіше було в районі Водяного. Тут, морських піхотинців, ворог накривав вогнем артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та озброєння БМП. По захисниках Широкиного, гатив зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів. Міномети калібру 120-мм противник застосував проти морських піхотинців поблизу Гнутового", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас з великокаліберних кулеметів бойовики стріляли по українських воїнах під Чермаликом. Снайпери незаконних збройних формувань активізувались у районі Талаківки та Водяного.

"На Донецькому напрямку вогонь з мінометів калібру 120-мм та 82-мм ворог відкривав по захисниках Авдіївки. Оборонців Луганського та Опитного обстрілював з 82-міліметрових мінометів. По опорних пунктах наших військ поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, з озброєння БМП та з протитанкового ракетного комплексу", - зазначили у прес-центрі АТО.

З гранатометів НЗФ обстрілювали позиції поблизу Невельського, а зі стрілецької зброї поруч шахти "Бутівка".

На Луганському напрямку, з гранатометів різних систем бойовики били по захисниках Новоалександрівки та Катеринівки.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - заявили у штабі, уточнивши, що у разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю військових, командирами буде прийнято рішення на адекватну відповідь у бік противника.

Зазначимо, Міністерство оборони України на сторінці у Facebook опублікувало відео, на якому видно, як бойовики незаконних збройних формувань обстрілюють селище Водяне, розташоване на маріупольському напрямку.