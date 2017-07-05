За добу бойовики здійснили 45 обстрілів, п'ятеро українських військових поранено
На Донецькому напрямку по опорних пунктах біля Авдіївки ворог гатив з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, танку та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Луганське потрапило під вогонь мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
По оборонцях Верхньоторецького противник бив з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів
Неподалік населеного пункту Піски ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів.
По опорних пунктах ЗСУ поблизу шахти "Бутівка", Майорська, Кам’янки та Зайцевого бойовики били з гранатометів та кулеметів великих калібрів.
В районах населених пунктів Зайцеве, Опитне та Піски також діяли ворожі снайпери.
На Приморському напрямку 120-мм міномети, озброєння БМП та БТР, стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях сил АТО біля Широкиного.
Опорні пункти ЗСУ поблизу Павлополя зазнали обстрілу з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Водяного ворог відкривав вогонь з озброєння БТР, зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї.
По захисниках Красногорівки та Мар’їнки стріляли з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів.
У Гнутовому бойовики застосували 82-мм міномети і стрілецьку зброю, а з кулеметів великих калібрів обстріляли позиції ЗСУ біля Чермалика.
В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.
На Луганському напрямку по позиціях ЗСУ поблизу Кримського підрозділи російсько-окупаційних військ гатили з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Новозванівки та Новоолександрівки опорні пункти сил АТО ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі Троїцького противник вів вогонь з протитанкових гранатометів.
По опорних пунктах неподалік Станиці Луганської бойовики стріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Як повідомляється, біля Авдіївки сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів аби пригасити вогневу активність бойовиків.
Зазначимо, вісім українських військових, які зазнали поранень в зоні збройного конфлікту на Донбасі, евакуйовано 6 травня в місто Дніпро.
Нагадаємо, 40-річний боєць 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка після виходу із зони бойових дій на Донбасі базується в Чугуївському районі Харківщини, наклав на себе руки в суботу, 6 квітня.
Російсько-окупаційні війська з початку доби 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Троє українських воїнів отримали поранення.
Внаслідок обстрілу з боку бойовиків в смт Зайцеве Донецької області дістав поранення 55-річний місцевий житель.
У селі Красна Поляна Великоновосілківського району Донеччини в покинутому приміщенні колишнього заводу через вибух невідомого предмета постраждали два юнака.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків