За добу бойовики здійснили дев'ять обстрілів, одного українського військового поранено
Застосування російсько-окупаційними військами артилерії та мінометів, порівняно з попередніми днями, зменшилось. Противник 9 разів за добу застосовував заборонене озброєння, - повідомляє штаб ООС.
На застосування противником мінометів, артилерії, танків Об’єднані сили давали адекватну відповідь.
Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, не дозволили окупантам інтенсивно застосовувати броньовану техніку.
Як повідомляється, окремі підрозділи українських військ провели успішні рейдові дії. У ході рейду одного бойовика взято в полон.
Під час бойових дій минулої доби одного українського військовослужбовця поранено. Поточної доби, станом на 7.00 ранку, ще один військовослужбовець отримав поранення.
За даними розвідки, 6 окупантів загинуло, 4 поранено.
Нагадаєсо, 4 травня зафіксовано 54 прицільних ворожих обстріли позицій ЗСУ, з них п'ять разів противник застосовував заборонене озброєння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства