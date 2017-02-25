За добу бойовики здійснили понад 90 обстрілів, 12 бійців АТО поранено
На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії бойовики обстрілювали Павлопіль і Гнутове. З 120 мм мінометів вони били по Красногорівці, Гнутовому і Широкиному. З 82 мм мінометів - по Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї терористи вели вогонь по Новотроїцькому, Павлопілю, Водяному, Гнутовому і Широкиному. По Широкиному і Павлопілю також били БМП, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Донецькому напрямку з 122 мм артилерії сепаратисти обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів вони били по Троїцькому, Піскам, Луганському, Дачах, Зайцевому, Кам'янці, Новоселівці, Верхньоторецьку, Авдіївці. Також, протягом усього дня з гранатометів бойовики стріляли по Авдіївці, Дачах, Майорську, Зайцевому, Піскам, Луганському. З танків терористи вели вогонь по Піскам і Кам'янці, з БМП - по Луганському.
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї сепаратисти били по Новоолександрівці, Троїцькому та Новозванівці. Також, по Новозванівці бойовики вели вогонь з БМП.
Зазначимо, у результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.
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