За добу на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських військових
"22 листопада російсько-окупаційні війська зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. З артилерії калібру 122 міліметра окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 120-міліметрових мінометів - Луганське і Старогнатівці. З 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське", - інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.
На маріупольському напрямі бойовики обстріляли Красногорівку і Водяне зі 120-ти і 82-міліметрових мінометів.
На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів і 82-міліметрових мінометів НВФ вели вогонь по Кримському.
"В цілому станом на 18 годин зафіксовано 15 обстрілів", - сказано у зведенні прес-центру штабу АТО.
Нагадаємо, що за минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі загиблих у лавах Збройних Сил України не було, але 11 наших бійців отримали поранення.
Додамо, минулої доби відбулося 24 обстріли позицій ЗСУ. Бойовики застосовували важку артилерію та міномети на Маріупольському і Донецькому напрямках і грантомети на ділянках, де мало відбутися розведення сил і засобів.
Варто відзначити, що Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якій, як стверджують її автори, містяться нові докази російського військового втручання у конфлікт на сході України.
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