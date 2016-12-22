Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За добу на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських військових

Російсько-окупаційні війська зосередили вогонь на донецькому напрямку
У зоні проведення антитерористичної операції за добу станом на 18:00 зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових з боку незаконних збройних формувань.
За добу на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських військових Фото: 112.ua

"22 листопада російсько-окупаційні війська зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. З артилерії калібру 122 міліметра окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 120-міліметрових мінометів - Луганське і Старогнатівці. З 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське", - інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

На маріупольському напрямі бойовики обстріляли Красногорівку і Водяне зі 120-ти і 82-міліметрових мінометів.

На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів і 82-міліметрових мінометів НВФ вели вогонь по Кримському.

"В цілому станом на 18 годин зафіксовано 15 обстрілів", - сказано у зведенні прес-центру штабу АТО.

Нагадаємо, що за минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі загиблих у лавах Збройних Сил України не було, але 11 наших бійців отримали поранення.

Додамо, минулої доби відбулося 24 обстріли позицій ЗСУ. Бойовики застосовували важку артилерію та міномети на Маріупольському і Донецькому напрямках і грантомети на ділянках, де мало відбутися розведення сил і засобів.

Варто відзначити, що Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якій, як стверджують її автори, містяться нові докази російського військового втручання у конфлікт на сході України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2016 19:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.