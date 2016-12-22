За добу на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції за добу станом на 18:00 зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових з боку незаконних збройних формувань.

"22 листопада російсько-окупаційні війська зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. З артилерії калібру 122 міліметра окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 120-міліметрових мінометів - Луганське і Старогнатівці. З 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське", - інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

На маріупольському напрямі бойовики обстріляли Красногорівку і Водяне зі 120-ти і 82-міліметрових мінометів.

На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів і 82-міліметрових мінометів НВФ вели вогонь по Кримському.

"В цілому станом на 18 годин зафіксовано 15 обстрілів", - сказано у зведенні прес-центру штабу АТО.

Нагадаємо, що за минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі загиблих у лавах Збройних Сил України не було, але 11 наших бійців отримали поранення.