За добу на Донбасі бойовики стріляли п'ять разів, один військовий поранений
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська, хутора Вільний, в районі селища Луганське, селища Березове та поблизу населеного пункту Павлопіль.
"У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 8 січня.
За даними розвідки, 7 січня четверо бойовиків загинули та двоє отримали поранення.
"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що в окупованому бойовиками підтримуваної Росією збройного угруповання "ДНР" Донецьку підірвали опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь".
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