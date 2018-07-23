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За добу поліцейські виявили майже 90 перевізників-порушників

За останню добу було перевірено більше 200 автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів
В Україні за добу поліцейські виявили більше 80 перевізників-порушників.
За добу поліцейські виявили майже 90 перевізників-порушників Фото: tsn.ua

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич розповів, що на території держави розпочали роботу спільні мобільні групи з виявлення та документування порушень в сфері пасажирських перевезень. До їхнього складу увійшли працівники відділів безпеки дорожнього руху патрульної поліції та територіальних підрозділів Укртрансбезпеки, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Упродовж доби забезпечено роботу тридцяти трьох таких спільних мобільних груп. Вже перевірено більше 200 автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів. У результаті складено 87 адміністративних матеріалів", – розповів заступник голови Нацполіції.

Серед порушень у перевізників – керування без необхідних документів, керування автобусами, які мають технічні несправності та не пройшли обов’язковий технічний контроль, порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушеньправил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.

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23 07 2018 18:19
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