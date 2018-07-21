За добу у зоні бойових дій на Донбасі 29 обстрілів, троє поранених військових

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки

Упродовж минулої доби противник 29 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Новомихайлівки, Богданівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Широкиного та Водяного, повідомляє прес-центр ООС.

Поряд із цим, противник у районі Гнутового застосував 120-мм міномет, а захисників Павлополя обстріляв протитанковими керованими ракетами. В районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи.

Внаслідок активних бойових дій ворога троє захисників України отримали поранення.

За даними розвідки один окупант загинув та ще одного було поранено.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували прикордонний наряд протитанковою керованою ракетою.

Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.