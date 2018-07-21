Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За добу у зоні бойових дій на Донбасі 29 обстрілів, троє поранених військових

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки
Упродовж минулої доби противник 29 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
За добу у зоні бойових дій на Донбасі 29 обстрілів, троє поранених військових Фото: depo.ua

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Новомихайлівки, Богданівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Широкиного та Водяного, повідомляє прес-центр ООС.

Поряд із цим, противник у районі Гнутового застосував 120-мм міномет, а захисників Павлополя обстріляв протитанковими керованими ракетами. В районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи.

Внаслідок активних бойових дій ворога троє захисників України отримали поранення.

За даними розвідки один окупант загинув та ще одного було поранено.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували прикордонний наряд протитанковою керованою ракетою.

Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2018 10:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.