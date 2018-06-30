За добу у зоні бойових дій на Донбасі 34 обстріли, 2 військових поранено

8 з яких - із важкого озброєння

Минулої доби бойовики 34 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, 2 українських військових отримали поранення.

"29 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ворог проявляв активні бойові дії із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків та міномети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - заявили у прес-центрі ООС.

"На Луганському напрямку противник обстріляв із танку захисників Новотошківського. Також під ворожим вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів перебували наші позиції у районі Кримського.

Ввечері у районі Світлодарської дуги російські окупаційні війська провокували захисників Світлодарська, Новозванівки та Травневого. Там противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП", - йдеться у звіті.

"Упродовж дня на Горлівському напрямку було найгарячіше. Бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Для примушення окупантів до припинення вогню наші захисники застосовували наявні вогневі засоби.

Також на цьому напрямку ворог обстріляв із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наші позиції біля населеного пункту Новгородське", - наголосили в ООС.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї українські позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Піски, Авдіївка, Верхньоторецьке та Новомихайлівка, у районі Невельського зафіксували роботу снайпера.

"Упродовж доби неспокійно було на Маріупольському напрямку. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї, яка має бути відведена на визначені Мінськими домовленостями відстані.

Так, ворог провокував захисників Бердянського та Гнутового вогнем з мінометів калібром 120 мм. Вогневого впливу також зазнали наші позиції в районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Павлопіль та Широкине", - зазначили у прес-центрі.

"Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку та Гнутове, що на Маріупольському напрямку", - повідомили в ООС.

За уточненими даними розвідки, 3 бойовиків вбито, 2 поранено.