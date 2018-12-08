За добу у зоні бойових дій на Донбасі 34 обстріли, один поранений військовий
Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Крім того бойовики обстріляли із мінометів калібром 82 мм позиції ООС біля Лебединського, із ствольної артилерії калібром 122 мм – захисників Гнутового та Кримського.
"Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове. Обидва рази застосовувалися міномети калібром 120 та 82 мм. Втрат немає.
Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення ООС в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною "ДНР".
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