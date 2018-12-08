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За добу у зоні бойових дій на Донбасі 34 обстріли, один поранений військовий

Підконтрольні Росії воєнізовані сили вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами
11 серпня бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.
За добу у зоні бойових дій на Донбасі 34 обстріли, один поранений військовий Фото: ООС

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного, повідомляє прес-центр  Операції об'єднаних сил.

Крім того бойовики обстріляли із мінометів калібром 82 мм позиції ООС біля Лебединського, із ствольної артилерії калібром 122 мм – захисників Гнутового та Кримського.

"Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове. Обидва рази застосовувалися міномети калібром 120 та 82 мм. Втрат немає.

Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення ООС в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною "ДНР".

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12 08 2018 10:47
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