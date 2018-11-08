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За добу у зоні бойових дій на Донбасі 36 обстрілів, троє військових поранені

Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ з важкого озброєння
Протягом минулої доби, 10 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових дістали поранення.
За добу у зоні бойових дій на Донбасі 36 обстрілів, троє військових поранені Фото: facebook.com/odalug

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Луганського, Залізного, Шумів, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Крім цього, бойовики обстріляли із мінометів калібром 120 мм позиції військових біля Лебединського та Шумів на Горлівському напрямку, йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Упродовж поточної доби, 11 серпня, бойовики двічі обстріляли позиції українських військових біля Павлополя та Гнутового. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки, один бойовик загинув, четверо дістали поранення.

Додамо, військовий, з яким втратили зв’язок 8 серпня, загинув. Його представлено до присвоєння державної нагороди посмертно.

Також, безпілотник моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі зафіксував пересування військової техніки через російсько-український кордон.

 
 
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11 08 2018 10:28
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