За добу у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 24 рази відкривали вогонь: поранено одного бійця ЗСУ

Минулої доби російські окупаційні війська 24 рази вдалися до прицільного вогню по позиціях ООС, чотири з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Упродовж минулої доби, 25 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із забороненої Мінськими домовленостями зброї", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог застосовував 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське та Золоте.

На донецькому напрямку противник застосував по захисниках Авдіївки та Крутої Балки 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Під прицільним вогнем перебували також захисники Мар’їнки, Кам’янки та Верхньоторецького.

На маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював позиції військових ООС в районі населених пунктів Лебединське, Гнутове, Широкіне, Павлопіль та Старогнатівка.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу, зазначають у штабі. Унаслідок активних бойових дій одного українського захисника поранено.

За даними розвідки, які потребують уточнення, двох бойовиків російських окупаційних військ вбито, трьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по українських військових.

На Луганському напрямку ворог обстріляв з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції ООС у районі міста Золотого, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Лебединське, що на маріупольському напрямку.

Нагадаємо, у лікарні в Дніпрі помер поранений ворожим снайпером український військовий Руслан Баглик.