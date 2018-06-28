За добу у зоні бойових дій на Донбасі троє військових загинули, ще троє поранені

Упродовж поточної доби бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях

Минулої доби бойовики 32 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, 4 з яких - із важкого озброєння, 3 українських військових загинули, 3 поранені.

" 27 червня, ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. Ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомили у прес-центрі ООС.

"На Луганському напрямку вночі неспокійно було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А у районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив чергову провокацію, застосувавши стрілецьку зброю", - заявили в ООС.

"На Донецькому напрямку противник активізував бойові дії і застосовував по наших позиціях переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках зафіксовано вогонь з озброєння БМП. Під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки, Південного, Опитного та Новомихайлівки", - йдеться у звіті.

"Минулої доби найбільшої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Тут ворог застосовував ствольну артилерію калібром 122-мм, 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети.

Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Талаківка, Старогнатівка, Павлопіль, Богданівка та Широкине.

Окрім цього минулої доби ворог цинічно обстріляв з мінометів калібром 82-мм місто Залізне. Постраждали дві цивільні особи", - наголосили у прес-центрі.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції ОС у районі населеного пункту Мар’їнка, з РПГ та стрілецької зброї у районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине та Гнутове.

За даними розвідки, 10 бойовиків вбито, 7 поранено.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 червня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.