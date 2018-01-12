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За добу Україна "завернула" 100 росіян, Росія - 40 українців

Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні
Протягом одного дня до Росії не було пропущено 40 громадян України.
За добу Україна "завернула" 100 росіян, Росія - 40 українців Фото: dpsu.gov.ua

"Попри заяви Росії, що вона не буде вводити дзеркальних дій по відношенню до України, тільки за вчора до Росії не було пропущено 40 українських громадян", - повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує "Українська правда".

Разом з тим, за даними ДПСУ, за минуло добу на кордоні з РФ у в’їзді в Україну було відмовлено 100 громадянам Росії.

"Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні, а деякі не мали належних документів для перетину кордону, зокрема, намагалися проїхати за внутрішніми паспортами РФ, хоча за українським законодавством, мали їхати за закордонним", - повідомив Демченко.

Нагадаємо, президент заявив, що гуманітарні випадки, які слугуватимуть винятком для пропуску росіян-чоловіків на територію Україну, мають чітко виписати в інструкції для прикордонників.

В останні роки громадяни Росії чоловічої статі й призовного віку могли в’їхати в Україну, якщо мали запрошення, в якому вказувалася мета їхнього візиту.

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01 12 2018 12:00
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