За добу Україна "завернула" 100 росіян, Росія - 40 українців

Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні

Протягом одного дня до Росії не було пропущено 40 громадян України.

"Попри заяви Росії, що вона не буде вводити дзеркальних дій по відношенню до України, тільки за вчора до Росії не було пропущено 40 українських громадян", - повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує "Українська правда".

Разом з тим, за даними ДПСУ, за минуло добу на кордоні з РФ у в’їзді в Україну було відмовлено 100 громадянам Росії.

"Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні, а деякі не мали належних документів для перетину кордону, зокрема, намагалися проїхати за внутрішніми паспортами РФ, хоча за українським законодавством, мали їхати за закордонним", - повідомив Демченко.

Нагадаємо, президент заявив, що гуманітарні випадки, які слугуватимуть винятком для пропуску росіян-чоловіків на територію Україну, мають чітко виписати в інструкції для прикордонників.

В останні роки громадяни Росії чоловічої статі й призовного віку могли в’їхати в Україну, якщо мали запрошення, в якому вказувалася мета їхнього візиту.