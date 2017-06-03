Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За добу в зоні АТО поранення отримали п'ятеро військових, – штаб

На щастя, жоден український воїн не загинув
За добу в зоні проведення антитерористичної операції п'ятеро військових зазнали поранень.
За добу в зоні АТО поранення отримали п Андрій Лисенко. Фото: Ukrinform

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ятеро отримали поранення", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу 6 березня.

Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новгородському, Авдіївці, Кам'янці 1 та Водяному (2 поранених).

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 100 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2017 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.