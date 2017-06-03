За добу в зоні АТО поранення отримали п'ятеро військових, – штаб

На щастя, жоден український воїн не загинув

За добу в зоні проведення антитерористичної операції п'ятеро військових зазнали поранень.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ятеро отримали поранення", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу 6 березня.

Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новгородському, Авдіївці, Кам'янці 1 та Водяному (2 поранених).

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 100 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції.