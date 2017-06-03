CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа добу в зоні проведення антитерористичної операції п'ятеро військових зазнали поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу в зоні АТО поранення отримали п'ятеро військових, – штаб
На щастя, жоден український воїн не загинув
Андрій Лисенко. Фото: Ukrinform
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ятеро отримали поранення", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу 6 березня.
Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новгородському, Авдіївці, Кам'янці 1 та Водяному (2 поранених).
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 100 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції.
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06 03 2017 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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