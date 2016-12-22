Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За добу в зоні АТО поранено 11 українських військових, - штаб

Загиблих серед бійців немає
За минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі загиблих у лавах Збройних Сил України не було, але 11 наших бійців отримали поранення.
За добу в зоні АТО поранено 11 українських військових, - штаб Фото:lb.ua

"Ці санітарні втрати ЗСУ відбулися на Світлодарській дузі в результаті ворожих артилерійських і мінометних обстрілів", -  повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Сьогодні, у четвер вранці бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки на Донеччині. В результаті артудару пошкоджений приватний будинок та знищено господарські будівлі місцевої жительки. Постраждалих немає. 

Нагадаємо, 21 грудня, троє військових задихнулися чадним газом у Красногорівці (Донецька область).

Варто відзначити, що Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якій, як стверджують її автори, містяться нові докази російського військового втручання у конфлікт на сході України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2016 13:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.