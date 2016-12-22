За добу в зоні АТО поранено 11 українських військових, - штаб

За минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі загиблих у лавах Збройних Сил України не було, але 11 наших бійців отримали поранення.

"Ці санітарні втрати ЗСУ відбулися на Світлодарській дузі в результаті ворожих артилерійських і мінометних обстрілів", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Сьогодні, у четвер вранці бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки на Донеччині. В результаті артудару пошкоджений приватний будинок та знищено господарські будівлі місцевої жительки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 грудня, троє військових задихнулися чадним газом у Красногорівці (Донецька область).

Варто відзначити, що Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якій, як стверджують її автори, містяться нові докази російського військового втручання у конфлікт на сході України.