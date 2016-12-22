За добу в зоні АТО поранено 11 українських військових, - штаб
"Ці санітарні втрати ЗСУ відбулися на Світлодарській дузі в результаті ворожих артилерійських і мінометних обстрілів", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
Сьогодні, у четвер вранці бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки на Донеччині. В результаті артудару пошкоджений приватний будинок та знищено господарські будівлі місцевої жительки. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 21 грудня, троє військових задихнулися чадним газом у Красногорівці (Донецька область).
Варто відзначити, що Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якій, як стверджують її автори, містяться нові докази російського військового втручання у конфлікт на сході України.
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