За добу в зоні АТО сталося 50 обстрілів, було бойове зіткнення
На Маріупольському напрямку з 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Мар'їнку та Водяне. З 82 міліметрових - Красногорівку, Талаківку і Широкине, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке і Мар'їнку.
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.
На Донецькому напрямку з 120 міліметрових мінометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по українських позиціях в районі Луганського. З гранатометів - по Майорську, а зі стрілецької зброї - поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцевого і Новоселівки Другої. В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення.
На Луганському напрямку з озброєння БМП терористи обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське, Станицю Луганську і Малинове.
Нагадаємо, що попри режим повного припинення вогню, окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках із забороненого мінськими угодами озброєння.
Варто відзначити, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець.
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