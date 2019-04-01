CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом доби 3 січня українські правоохоронці затримали вісім осіб, яких підозрюють у співпраці з незаконними збройними формуваннями на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу затримали 8 підозрюваних у співпраці з бойовиками, – штаб ООС
Раніше в СБУ заявили, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "ЛНР" і "ДНР"
Фото: Reuters
Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю представник прес-центру штабу Операції об'єднаних сил на сході України Олексій Жуганов.
"Протягом минулої доби представниками правоохоронних органів зі складу Об’єднаних сил виявлено 17 адміністративних правопорушень та затримано 8 громадян, які згідно бази даних Головного управління Національної поліції у Донецькій області підозрюються у співпраці з НЗФ", – зазначив він.
Нагадаємо, що в Службі безпеки України стверджують, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "ЛНР" і "ДНР".
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