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За добу затримали 8 підозрюваних у співпраці з бойовиками, – штаб ООС

Раніше в СБУ заявили, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "ЛНР" і "ДНР"
Протягом доби 3 січня українські правоохоронці затримали вісім осіб, яких підозрюють у співпраці з незаконними збройними формуваннями на Донбасі.
За добу затримали 8 підозрюваних у співпраці з бойовиками, – штаб ООС Фото: Reuters

Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю представник прес-центру штабу Операції об'єднаних сил на сході України Олексій Жуганов.

"Протягом минулої доби представниками правоохоронних органів зі складу Об’єднаних сил виявлено 17 адміністративних правопорушень та затримано 8 громадян, які згідно бази даних Головного управління Національної поліції у Донецькій області підозрюються у співпраці з НЗФ", – зазначив він.

Нагадаємо, що в Службі безпеки України стверджують, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "ЛНР" і "ДНР".

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04 01 2019 16:59
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