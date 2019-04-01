За добу затримали 8 підозрюваних у співпраці з бойовиками, – штаб ООС

Раніше в СБУ заявили, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "ЛНР" і "ДНР"

Протягом доби 3 січня українські правоохоронці затримали вісім осіб, яких підозрюють у співпраці з незаконними збройними формуваннями на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю представник прес-центру штабу Операції об'єднаних сил на сході України Олексій Жуганов.

"Протягом минулої доби представниками правоохоронних органів зі складу Об’єднаних сил виявлено 17 адміністративних правопорушень та затримано 8 громадян, які згідно бази даних Головного управління Національної поліції у Донецькій області підозрюються у співпраці з НЗФ", – зазначив він.

Нагадаємо, що в Службі безпеки України стверджують, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "ЛНР" і "ДНР".