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За добу зі Львова вивезли 580 тонн сміття, – Львівська ОДА

Місто наполовину чисте
У Львові на ранок 25 березня очистили від сміття майже половину всіх контейнерних майданчиків твердих побутових відходів.
За добу зі Львова вивезли 580 тонн сміття, – Львівська ОДА Фото: svit24.net

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

"Станом на 8:00 год суботи, 25 березня, з моменту, відколи Львівська ОДА очолила роботу із вивезення сміття, у Львові очистили від сміття майже половину усіх контейнерних майданчиків ТПВ. Зокрема, за останню добу вивезли 580 тонн твердих побутових відходів, накопичених на території міста", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні питання оперативного вивезення твердих побутових відходів зі Львова обговорили на зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка та представники компаній, що здійснюють вивіз сміття з міста.

За даними перевізників, на сьогодні у місті перевантаженим залишається 271 контейнерний майданчик і ця кількість постійно зменшується. Робота із вивезення ТПВ триватиме до повного очищення Львова від сміття.

Нагадаємо, мер Львова та лідер партії "Самопоміч" запропонував альтернативне місце, куди можна звозити сміття зі всієї України.

Раніше голова Львівської обладміністрації Олег Синютка заявив, що сміття з усіх переповнених майданчиків у Львові буде вивезено протягом тижня.

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25 03 2017 19:10
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