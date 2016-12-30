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Анатолій Матіос назвав втрати ЗСУ в зоні проведення АТО

За вчорашній день три бойових поранених
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.
Анатолій Матіос назвав втрати ЗСУ в зоні проведення АТО Анатолій Матіос. Фото: uapress.info

"А на фронті нині втрати – 8 військових", –  написав Матіос на своїй сторінці у Facebook.

Потім головний військовий прокурор уточнив дані.

"За вчорашній день 3 бойових поранених, 5 - небойових втрат (1-самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна і іі наслідки страшні", - зазначив він.

Нагадаємо, спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих серед військовослужбовців немає, але троє бійців отримали поранення.

Відзначимо, що у Донецькій області проросійські бойовики атакували групу рибалок, в результаті чого постраждали десять осіб.

Загалом за минулу добу бойовики 45 раз обстріляли позиції українських військових.

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30 12 2016 17:17
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