За допінг дискваліфікували кількох російських спортсменів
На засіданні 3 січня антидопінгова комісія IBSF прийшла до висновку, що на Олімпіаді 2014 року в Сочі спортсмени Олександр Касьянов, Ільвір Хузін й Олексій Пушкарьов, а також Зубков, який тоді ще був чинним бобслеїстом, вживали допінг і намагалися приховати цей факт шляхом підміни сечі під час тесту, повідомляється на сайті організації.
За даними федерації, дискваліфікація тимчасова і триватиме два роки - до кінця 2020-го.
У цей період порушникам забороняється брати участь в будь-яких змаганнях або спортивних заходах. Також їм не можна здійснювати адміністративні функції в національних організаціях, а це значить, що Зубков не має права виконувати обов'язки президента Федерації бобслею Росії до закінчення терміну дискваліфікації.
Крім того, спортсменам анулювали не тільки їх результати на Олімпійських іграх в Сочі, але й усі спортивні досягнення після того.
Зубков і бобслеїсти мають право оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді.
На розгляді антидопінгової комісії IBSF знаходяться ще дві справи російських бобслеїстів - Максима Белугіна та Олексія Воєводи.
Як відомо, в Сочі Зубков і Воєвода завоювали два "золота". Після Олімпіади вони завершили спортивну кар'єру, Касьянов, Хузін та Пушкарьов продовжують виступи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"