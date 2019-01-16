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За допінг дискваліфікували кількох російських спортсменів

За даними федерації, дискваліфікація тимчасова і триватиме два роки - до кінця 2020-го
Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) дискваліфікувала президента Федерації бобслею Росії Олександра Зубкова і ще трьох бобслеїстів з РФ за вживання допінгу і спроби це приховати.
За допінг дискваліфікували кількох російських спортсменів Фото: ЕРА

На засіданні 3 січня антидопінгова комісія IBSF прийшла до висновку, що на Олімпіаді 2014 року в Сочі спортсмени Олександр Касьянов, Ільвір Хузін й Олексій Пушкарьов, а також Зубков, який тоді ще був чинним бобслеїстом, вживали допінг і намагалися приховати цей факт шляхом підміни сечі під час тесту, повідомляється на сайті організації.

За даними федерації, дискваліфікація тимчасова і триватиме два роки - до кінця 2020-го.

У цей період порушникам забороняється брати участь в будь-яких змаганнях або спортивних заходах. Також їм не можна здійснювати адміністративні функції в національних організаціях, а це значить, що Зубков не має права виконувати обов'язки президента Федерації бобслею Росії до закінчення терміну дискваліфікації.

Крім того, спортсменам анулювали не тільки їх результати на Олімпійських іграх в Сочі, але й усі спортивні досягнення після того.

Зубков і бобслеїсти мають право оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді.

На розгляді антидопінгової комісії IBSF знаходяться ще дві справи російських бобслеїстів - Максима Белугіна та Олексія Воєводи.

Як відомо, в Сочі Зубков і Воєвода завоювали два "золота". Після Олімпіади вони завершили спортивну кар'єру, Касьянов, Хузін та Пушкарьов продовжують виступи.

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16 01 2019 16:55
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