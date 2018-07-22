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За два дні Укртрансбезпека виявила 326 порушень у перевізників, – ФОТО

71 випадок – це порушення режиму праці та відпочинку
За результатами дводенної перевірки 1230 транспортних засобів Державна служба України з безпеки на транспорті виявила 326 порушень.
За два дні Укртрансбезпека виявила 326 порушень у перевізників, – ФОТО Фото: facebook.com/DSBT.UA

Рейдові перевірки в масштабах усієї країни провели 21 і 22 липня.

"За результатами роботи станом на 17:30 перевірено 1230 транспортних засобів. Виявлено 326 порушень, з яких 71 випадок – це порушення режиму праці та відпочинку. Згадаймо: ймовірною причиною одного з резонансних ДТП минулої "чорної" п'ятниці вважають те, що втомлений водій заснув за кермом! А 158 порушень – це відсутність дозвільних документів", – повідомили в Укртрансбезпеці.


Фото: facebook.com/DSBT.UA


Фото: facebook.com/DSBT.UA


Фото: facebook.com/DSBT.UA


Фото: facebook.com/DSBT.UA


Фото: facebook.com/DSBT.UA


Фото: facebook.com/DSBT.UA

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.

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22 07 2018 23:25
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