За два дні Укртрансбезпека виявила 326 порушень у перевізників, – ФОТО

За результатами дводенної перевірки 1230 транспортних засобів Державна служба України з безпеки на транспорті виявила 326 порушень.

Рейдові перевірки в масштабах усієї країни провели 21 і 22 липня.

"За результатами роботи станом на 17:30 перевірено 1230 транспортних засобів. Виявлено 326 порушень, з яких 71 випадок – це порушення режиму праці та відпочинку. Згадаймо: ймовірною причиною одного з резонансних ДТП минулої "чорної" п'ятниці вважають те, що втомлений водій заснув за кермом! А 158 порушень – це відсутність дозвільних документів", – повідомили в Укртрансбезпеці.



Фото: facebook.com/DSBT.UA



Фото: facebook.com/DSBT.UA



Фото: facebook.com/DSBT.UA



Фото: facebook.com/DSBT.UA



Фото: facebook.com/DSBT.UA



Фото: facebook.com/DSBT.UA

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.