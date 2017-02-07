За два дні в Україну не пустили сім співаків з Росії

Віце-прем'єр Кириленко виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україну заборонених виконавців

СБУ та прикордонники не впустили в Україну сім співаків із Росії за два дні.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко також виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україні виконавців, які порушили українське законодавство.

"Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо", - написав він.

СБУ та прикордонники не впустили 7 співаків із Росії за 2 дні. Може час спитати вже із тих, хто їх запрошує так наполегливо до України?!!! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.

Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників укр законів із Росії.Щоб таких діячів пильнувати особливо — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.

Нагадаємо, російський співак Найк Борзов не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend в Києві, оскільки йому заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.