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За два дні в Україну не пустили сім співаків з Росії

Віце-прем'єр Кириленко виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україну заборонених виконавців
СБУ та прикордонники не впустили в Україну сім співаків із Росії за два дні.
За два дні в Україну не пустили сім співаків з Росії Фото: google.com

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко також виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україні виконавців, які порушили українське законодавство.

"Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо", - написав він.

Нагадаємо, російський співак Найк Борзов не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend в Києві, оскільки йому заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.

Борзов став вже третім російським виконавцем, який не потрапив на Atlas Weekend через концерти в анексованому Криму.

Першими відмову на в'їзд отримали музиканти групи "Крематорій". Також до Києва не зможе приїхати Андрій Лисіков, який виступає під псевдонімом Дельфін.

Фестиваль Atlas Weekend відбувається з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНГ.
 

 

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02 07 2017 15:59
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