За два дні в Україну не пустили сім співаків з Росії
Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко також виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україні виконавців, які порушили українське законодавство.
"Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо", - написав він.
СБУ та прикордонники не впустили 7 співаків із Росії за 2 дні. Може час спитати вже із тих, хто їх запрошує так наполегливо до України?!!!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.
Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників укр законів із Росії.Щоб таких діячів пильнувати особливо— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.
Нагадаємо, російський співак Найк Борзов не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend в Києві, оскільки йому заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.
Борзов став вже третім російським виконавцем, який не потрапив на Atlas Weekend через концерти в анексованому Криму.
Першими відмову на в'їзд отримали музиканти групи "Крематорій". Також до Києва не зможе приїхати Андрій Лисіков, який виступає під псевдонімом Дельфін.Фестиваль Atlas Weekend відбувається з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНГ.
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