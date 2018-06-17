Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За два роки на контрольованій Україною території поменшало випадків катувань, – ООН

В ООН повідомили, що після 2016 року в Україні стало менше випадків тортур
Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання катувань Нільс Мельцер розповів, що після 2016 року на контрольованій Україною території стало значно менше випадків нелюдського ставлення і тортур.
За два роки на контрольованій Україною території поменшало випадків катувань, – ООН Фото: unmultimedia.org

Про це він повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Звісно, я прочитав попередній звіт, готуючись до візиту. Я слухав осіб, які перебували в місцях несвободи раніше, вони мені розповідали, як було тоді. Мушу сказати, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, значно поменшало. Між 2014-м і 2016-м була досить поширена практика незаконних тримань під вартою, нелюдського ставлення, але відтоді ситуація з цим поліпшилася", – сказав Мельцер.

Він додав, що, попри це, "дуже багато людей скаржаться на тортури, неналежне ставлення саме під час перебування в поліції".

"Це свіжі, актуальніші заяви. Найбільше я саме переживаю за це", – зазначив спеціальний доповідач ООН з питання катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження.

За його словами, випадки неналежного ставлення або тортур бувають переважно безпосередньо під час затримання, а також під час допиту в поліції.

"Їх мета – вибити якусь інформацію або зізнання. І МВС, і Нацполіцію я дуже критикував за це раніше. Вони доклали чимало зусиль, щоб вичистити цю систему, зокрема систему тримання осіб під вартою. Тепер намагаються уникати випадків, коли поліція, яка затримує осіб, ще й поміщає їх у кімнати попереднього затримання. Цього вже майже немає", – наголосив Нільс Мельцер.

Він подякував органам влади України "за те, що вони запровадили цю зміну".

"Ми відвідали деякі відділення поліції різного рівня в різних місцях. Нам показували зачинені й опломбовані колишні КПЗ. Крім того, ми підняли журнали обліку і побачили за записами, що менш ніж за 24 години вони доправляють затриманих осіб із цього відділку до районного, наприклад, а потім звідти, так само швидко, – до ІТТ. Щодо неналежного ставлення, то в ІТТ ситуація вже більш-менш нормальна", – зазначив Мельцер.

"Але заяви про неналежне ставлення стосуються саме затримання – до того, як людину офіційно беруть під варту і реєструють її в журналі. А це може тривати три дні й більше. Коли людину тримають не офіційно в камері у відділку поліції, а десь у підвалі або навіть у кабінетах слідчих, оперативників. Там можуть застосовувати серйозні побиття та катування. Для катування використовують електрошокери, людей підвішують у наручниках. Навіть 14-літні чітко описали, як виконувалася щодо них ця процедура. Розповідали й про те, що на голову вдягали поліетиленові пакети, замотували липкою стрічкою на шиї, аби зробити придушення. Крім того, бували ще й усні погрози: насильства, побиття, сексуального насильства. Зазвичай це були тільки погрози", – розповів спецдоповідач ООН.

Нагадаємо, за інформацією "Харківської правозахисної групи", Служба безпеки України вдається до насильницького утримування людей для обміну з "ДНР" та "ЛНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2018 22:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.