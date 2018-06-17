За два роки на контрольованій Україною території поменшало випадків катувань, – ООН

В ООН повідомили, що після 2016 року в Україні стало менше випадків тортур

Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання катувань Нільс Мельцер розповів, що після 2016 року на контрольованій Україною території стало значно менше випадків нелюдського ставлення і тортур.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Звісно, я прочитав попередній звіт, готуючись до візиту. Я слухав осіб, які перебували в місцях несвободи раніше, вони мені розповідали, як було тоді. Мушу сказати, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, значно поменшало. Між 2014-м і 2016-м була досить поширена практика незаконних тримань під вартою, нелюдського ставлення, але відтоді ситуація з цим поліпшилася", – сказав Мельцер.

Він додав, що, попри це, "дуже багато людей скаржаться на тортури, неналежне ставлення саме під час перебування в поліції".

"Це свіжі, актуальніші заяви. Найбільше я саме переживаю за це", – зазначив спеціальний доповідач ООН з питання катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження.

За його словами, випадки неналежного ставлення або тортур бувають переважно безпосередньо під час затримання, а також під час допиту в поліції.

"Їх мета – вибити якусь інформацію або зізнання. І МВС, і Нацполіцію я дуже критикував за це раніше. Вони доклали чимало зусиль, щоб вичистити цю систему, зокрема систему тримання осіб під вартою. Тепер намагаються уникати випадків, коли поліція, яка затримує осіб, ще й поміщає їх у кімнати попереднього затримання. Цього вже майже немає", – наголосив Нільс Мельцер.

Він подякував органам влади України "за те, що вони запровадили цю зміну".

"Ми відвідали деякі відділення поліції різного рівня в різних місцях. Нам показували зачинені й опломбовані колишні КПЗ. Крім того, ми підняли журнали обліку і побачили за записами, що менш ніж за 24 години вони доправляють затриманих осіб із цього відділку до районного, наприклад, а потім звідти, так само швидко, – до ІТТ. Щодо неналежного ставлення, то в ІТТ ситуація вже більш-менш нормальна", – зазначив Мельцер.

"Але заяви про неналежне ставлення стосуються саме затримання – до того, як людину офіційно беруть під варту і реєструють її в журналі. А це може тривати три дні й більше. Коли людину тримають не офіційно в камері у відділку поліції, а десь у підвалі або навіть у кабінетах слідчих, оперативників. Там можуть застосовувати серйозні побиття та катування. Для катування використовують електрошокери, людей підвішують у наручниках. Навіть 14-літні чітко описали, як виконувалася щодо них ця процедура. Розповідали й про те, що на голову вдягали поліетиленові пакети, замотували липкою стрічкою на шиї, аби зробити придушення. Крім того, бували ще й усні погрози: насильства, побиття, сексуального насильства. Зазвичай це були тільки погрози", – розповів спецдоповідач ООН.

Нагадаємо, за інформацією "Харківської правозахисної групи", Служба безпеки України вдається до насильницького утримування людей для обміну з "ДНР" та "ЛНР".