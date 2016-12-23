За дві доби в морг доставлено 42 бойовика зі Світлодарської дуги
"За загальними підрахунками групи ІС, протягом 18-20 грудня ц.р. (під час бойових дій в районі Світлодарськ дуги) в обласну клінічну лікарню ім. Калініна (м.Донецьк) надійшло 42 тіла загиблих бойовиків", - повідомив координатор "Інформаційного спротиву", нардеп Дмитро Тимчук, інформує Еспрессо TV.
Додамо, що сьогодні координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв повідомив про трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.
Додамо, що за добу бойовики відкривали вогонь 22 рази, зосередивши вогонь в основному на донецькому напрямку.
Нагадаємо, вчора, 22 листопада російсько-окупаційні війська теж зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. У зоні проведення антитерористичної операції станом на 18:00 було зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових з боку незаконних збройних формувань.
Варто відзначити, що за три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.
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