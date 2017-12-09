За фактом прориву кордону в "Шегинях" затримано п'ятьох осіб, – поліція
"За фактами подій на пункті пропуску "Шегині" затримали п'ятьох осіб. Їм інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема групове порушення громадського порядку", – повідомили в прес-службі МВС України.
У відомстві додали, що правоохоронці також встановили особи шістьох можливих організаторів порушень громадського порядку поблизу державного кордону, а також 32 активних учасників тих подій.
"Більше ста осіб допитані як свідки цього інциденту. Кільком народним депутатам у належному порядку направлені повідомлення про виклики для проведення слідчих дій", – додали в поліції.
Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.
Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.
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