За фактом сутичок з поліцією в Одесі відкриті дві кримінальні справи
Про це повідомляє прес-служби поліції в Одеській області.
"Низка активістів почали навмисно провокувати поліцейських, які забезпечували охорону публічного заходу, та відвідувачів концерту. Також ці громадяни вчиняли хуліганські дії, штовхалися, кидалися яйцями, вигукували нецензурну лайку та ображали гостей заходу", - йдеться в повідомленні.
У поліції підкреслили, що концерт проводився на законних підставах, а серед відвідувачів було багато жінок з маленькими дітьми.
За даним фактом порушено кримінальні виробництва за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) і ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Слідчими буде дано правову оцінку діям всіх учасників конфлікту.
Раніше повідомлялося, що під час концерту співачки Ірини Білик в Одесі відбулися сутички між бойкотувальниками виступу та поліцією.
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