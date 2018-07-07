За фактом загибелі дітей на будівництві в Ніжині поліція порушила дві справи
Як повідомляє в суботу, 7 липня, обласна поліція, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато розслідування в рамках ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд , що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки), а також за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок).
Триває досудове розслідування.
Тіла загиблих дітей відправили до місцевого моргу для проведення судово-медичної експертизи. Вік загиблих – від 12 до 14 років.
З метою вшанування пам'яті трагічно загиблих дітей в місті оголосили траур 6, 7 і 8 липня. У ці дні на території Ніжина рекомендовано приспустити державні прапори на адміністративних будівлях, і на будівлях підприємств, установ, закладів комунальної власності, а також скасувати розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення.
Як писав iPress.ua, 6 липня близько 16:20 у смт Ніжин Чернігівській області у двоповерховій недобудованій будівлі на вул. Борзнянський шлях обвалилася плита перекриття, внаслідок чого загинули діти.
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