За фактом загибелі дітей на будівництві в Ніжині поліція порушила дві справи

Поліція відкрила два кримінальні виробництва за фактом загибелі трьох дітей 12-14 років на покинутій будові в передмісті Ніжина, Чернігівської області. У місті 6-8 липня оголосили траур.

Як повідомляє в суботу, 7 липня, обласна поліція, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато розслідування в рамках ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд , що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки), а також за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок).

Триває досудове розслідування.

Тіла загиблих дітей відправили до місцевого моргу для проведення судово-медичної експертизи. Вік загиблих – від 12 до 14 років.

З метою вшанування пам'яті трагічно загиблих дітей в місті оголосили траур 6, 7 і 8 липня. У ці дні на території Ніжина рекомендовано приспустити державні прапори на адміністративних будівлях, і на будівлях підприємств, установ, закладів комунальної власності, а також скасувати розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення.

Як писав iPress.ua, 6 липня близько 16:20 у смт Ніжин Чернігівській області у двоповерховій недобудованій будівлі на вул. Борзнянський шлях обвалилася плита перекриття, внаслідок чого загинули діти.