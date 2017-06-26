За Гужву внесли заставу, зараз він знаходиться у Лук'янівському СІЗО

За головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву внесено заставу.

"Застава за Ігоря Гужву внесена Світланою Крюковою (заступником головного редактора видання "Страна.ua", - ред.). Самого Ігоря вивезли до Лук'янівського СІЗО. Вивезли, знаючи про заставу... Дочекаємося підтвердження казначейства, і зовсім скоро Ігор буде на волі!" - повідомила екс-міністр юстиції та його адвокат Олена Лукаш у Facebook у понеділок, 26 червня.

Нагадаємо, в четвер, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужвіу вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.