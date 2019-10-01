За Індексом Біг Мака гривня недооцінена на 65,2%

"Реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 грн за дол"

Згідно зі з Індексом Біг Мака гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.

"Щойно всесвітньо відоме видання The Economist оприлюднило щорічний рейтинг Індексу Бік Мака, який порівнює купівельну спроможності валют на базі вартості стандартного Бік Мака. За даними The Economist гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу, її вартість недооцінена на 65,2%, а реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 грн за дол", - повідомляє економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що 5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.