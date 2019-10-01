БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗгідно зі з Індексом Біг Мака гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За Індексом Біг Мака гривня недооцінена на 65,2%
"Реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 грн за дол"
Фото: epravda.com.ua
"Щойно всесвітньо відоме видання The Economist оприлюднило щорічний рейтинг Індексу Бік Мака, який порівнює купівельну спроможності валют на базі вартості стандартного Бік Мака. За даними The Economist гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу, її вартість недооцінена на 65,2%, а реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 грн за дол", - повідомляє економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.
Додамо, що 5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.
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