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За Індексом Біг Мака гривня недооцінена на 65,2%

"Реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 грн за дол"
Згідно зі з Індексом Біг Мака гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.
За Індексом Біг Мака гривня недооцінена на 65,2% Фото: epravda.com.ua

"Щойно всесвітньо відоме видання The Economist оприлюднило щорічний рейтинг Індексу Бік Мака, який порівнює купівельну спроможності валют на базі вартості стандартного Бік Мака. За даними The Economist гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу, її вартість недооцінена на 65,2%, а реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 9,68 грн за дол", - повідомляє економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що 5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.

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10 01 2019 23:37
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