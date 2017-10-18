За кермом Lexus, який в'їхав у натовп була 20-річна дівчина
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Двоє постраждалих в результаті аварії на вулиці Сумській в Харкові знаходяться у важкому стані, ще у одного - травма коліна. Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.
"Якщо постраждалих багато, то лікарям ніколи буде про них доповідати, поки не буде надана першочергова допомога. Найімовірніше подробиці будуть тільки завтра вранці", - повідомив Сидоренко, інформує NewsRoom.
Фото: kharkovforum.com
Фото: kharkovforum.com
Нагадаємо, що У Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
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