За кермом Lexus, який в'їхав у натовп була 20-річна дівчина

Жінку, яка перебувала за кермом Lexus, затримали. За неофіційними даними, їй всього 20 років, а права вона отримала в кінці 2015 року

Поліція підтвердила, що загинули п'ятеро людей, а ще шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості/

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Двоє постраждалих в результаті аварії на вулиці Сумській в Харкові знаходяться у важкому стані, ще у одного - травма коліна. Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

"Якщо постраждалих багато, то лікарям ніколи буде про них доповідати, поки не буде надана першочергова допомога. Найімовірніше подробиці будуть тільки завтра вранці", - повідомив Сидоренко, інформує NewsRoom.



Фото: kharkovforum.com



Фото: kharkovforum.com

Нагадаємо, що У Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.