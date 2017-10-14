За кібератакою на парламент Британії стоїть Іран, - ЗМІ
Масштабна кібератака на парламент, здійснена в червні, тривала більше 12 годин і скомпрометувала близько 90 облікових записів електронної пошти. Загадом же вражені були понад 9 тисяч акаунтів, повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерело в уряді.
Спочатку вважалося, що за атакою стоїть Росія, але зараз розвідка покладає відповідальність на Іран. Це була перша істотна кібератака Ірану проти Великої Британії.
За словами джерела, мотив атаки невідомий, але висловлюються припущення, що Корпус вартових ісламської революції міг використовувати кібератаку, щоб підірвати ядерну угоду, оскільки націлений на продовження розробки Іраном ядерної зброї.
Нагадаємо, що до 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент.
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