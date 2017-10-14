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За кібератакою на парламент Британії стоїть Іран, - ЗМІ

Спочатку вважалося, що за атакою стоїть Росія
За кібератакою на британський парламент, яка вразила десятки депутатів, в тому числі прем'єрку Терезу Мей, стоїть Іран.
За кібератакою на парламент Британії стоїть Іран, - ЗМІ Фото: standard.co.uk

Масштабна кібератака на парламент, здійснена в червні, тривала більше 12 годин і скомпрометувала близько 90 облікових записів електронної пошти. Загадом же вражені були понад 9 тисяч акаунтів, повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерело в уряді.

Спочатку вважалося, що за атакою стоїть Росія, але зараз розвідка покладає відповідальність на Іран. Це була перша істотна кібератака Ірану проти Великої Британії.

За словами джерела, мотив атаки невідомий, але висловлюються припущення, що Корпус вартових ісламської революції міг використовувати кібератаку, щоб підірвати ядерну угоду, оскільки націлений на продовження розробки Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо, що до 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент.

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14 10 2017 13:56
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