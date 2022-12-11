CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДва великі кораблі з вимкненими трекерами з'являлися поблизу місць витоку газу на трубопроводі "Північний потік 2" у Балтійському морі за кілька днів до їх виявленняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За кілька днів до витоків біля "Північних потоків" пройшли два судна з вимкненими датчиками
Фото: forsvaret.dk
Про це пише видання Wired з посиланням на дані аналізу компанії SpaceKnow, що займається моніторингом супутникових даних.
Два "темні кораблі", кожен завдовжки від 95 до 130 метрів, пройшли за кілька миль від місць витоку газу з "Північного потоку-2".
"Ми виявили кілька темних суден, тобто суден значних розмірів, які проходили через цікаву для нас зону. У них були вимкнені маяки, тобто не було жодної інформації про їхнє пересування, і вони намагалися приховати від світу інформацію про своє місцеперебування та загальну інформацію", - сказав Джеррі Яворніцкі, генеральний директор і співзасновник компанії SpaceKnow.
Щоб виявити кораблі, компанія вивчила 90-денні архівні супутникові знімки цього району. Компанія аналізує знімки, отримані від кількох супутникових систем, включно з платними і безкоштовними сервісами, і використовує машинне навчання для виявлення на них об'єктів.
"У нас є 38 спеціальних алгоритмів, які дають змогу виявляти військову техніку", - каже Яворніцкі, додаючи, що система SpaceKnow може виявляти конкретні моделі літаків на посадкових смугах.
Інформацію було отримано шляхом аналізу зображень із кількох супутників, і, ймовірно, ще більше посилить спекуляції про причини вибухів.
Кілька країн, які розслідують інцидент, вважають, що трубопроводи були пошкоджені серією вибухів, причому багато підозр спрямовані на росію, оскільки її повномасштабне вторгнення в Україну триває.
Щойно SpaceKnow ідентифікувала кораблі, вона повідомила про свої висновки офіційним особам НАТО, які розслідують інциденти з "Північним потоком". Яворніцкі сказав, що чиновники НАТО попросили компанію надати більше інформації.
Речниця генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, що НАТО не коментує "деталі нашої підтримки або використані джерела", але підтвердила, що НАТО вважає інцидент "навмисним і безвідповідальним актом саботажу" і посилила свою присутність у Балтійському та Північному морях.
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